Китай закрывает сообщение с городом, где зародился новый вирус

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В китайском городе Ухане, где зародился новый коронавирус, объявили карантин. Об этом сообщает The Foreign Policy.

Отменены все отбывающие автобусы, поезда и самолеты. По информации CNN, также приостановлены услуги общественного транспорта.

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Также местных жителей просят воздержаться от путешествий, несмотря на то, что сейчас в Китае каникулы в связи с празднованием Лунного Нового года.

Карантин начинается в четверг 23 января в 10 часов утра по местному времени.

Ухань – один из самых больших городов Китая, в котором проживают более 11 млн человек.

Неизвестный коронавирус, который провоцирует пневмонию, появился в китайском городе Ухане. Власти заявляют о семнадцати погибших.

Китайские власти сначала заявляли, что источником инфицирования являются животные, однако вскоре признали – он может передаваться и от человека. В США начали работу над вакциной против вируса.

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