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Китай закрывает сообщение с городом, где зародился новый вирус

Китай закрывает сообщение с городом, где зародился новый вирус - Фото
Фото: Wu Hong/ЕРА
23.01.2020, 06:52

Со вторника по четверг количество подтвержденных заболеваний в материковом Китае удвоилось и составляет уже 547 человек

В китайском городе Ухане, где зародился новый коронавирус, объявили карантин. Об этом сообщает The Foreign Policy.

Отменены все отбывающие автобусы, поезда и самолеты. По информации CNN, также приостановлены услуги общественного транспорта.

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Также местных жителей просят воздержаться от путешествий, несмотря на то, что сейчас в Китае каникулы в связи с празднованием Лунного Нового года.

Карантин начинается в четверг 23 января в 10 часов утра по местному времени.

Ухань – один из самых больших городов Китая, в котором проживают более 11 млн человек.

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