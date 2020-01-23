Китай закрывает сообщение с городом, где зародился новый вирус

В китайском городе Ухане, где зародился новый коронавирус, объявили карантин. Об этом сообщает The Foreign Policy.
Отменены все отбывающие автобусы, поезда и самолеты. По информации CNN, также приостановлены услуги общественного транспорта.
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Также местных жителей просят воздержаться от путешествий, несмотря на то, что сейчас в Китае каникулы в связи с празднованием Лунного Нового года.
Карантин начинается в четверг 23 января в 10 часов утра по местному времени.
Ухань – один из самых больших городов Китая, в котором проживают более 11 млн человек.
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