Новый вирус. В Китае возросло количество жертв

Девять человек умерли в Китае в результате заражения новым типом коронавируса, который быстро распространяется по всей стране. Об этом сообщает Reuters.
По данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, у 440 человек в 13 провинциях подтвердились диагнозы заболевания.
Вице-министр Национальной комиссии здравоохранения Ли Бин сообщил, что были подтверждены еще 2197 случаев тесного контакта с пациентами, и имелись признаки респираторной передачи вируса.
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