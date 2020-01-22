Новый вирус. В Китае возросло количество жертв

Госпитализация пациентов с неизвестным коронавирусом в Ухане, Китай (Фото: ЕРА)

Девять человек умерли в Китае в результате заражения новым типом коронавируса, который быстро распространяется по всей стране. Об этом сообщает Reuters.

По данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, у 440 человек в 13 провинциях подтвердились диагнозы заболевания.

Вице-министр Национальной комиссии здравоохранения Ли Бин сообщил, что были подтверждены еще 2197 случаев тесного контакта с пациентами, и имелись признаки респираторной передачи вируса.

20 января сообщалось , что в результате смертельного коронавируса умерли три человека.

21 января число жертв возросло до четырех.

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