В Китае от нового вируса умер четвертый человек

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Уже четвертый человек умер в Китае в результате заражения новым типом коронавируса, который быстро распространяется по всей стране. Об этом сообщает Би-би-си.

"Жертвой стал 89-летний мужчина из города Ухань - эпицентра вспышки болезни", - говорится в сообщении.

В Китае уже зафиксировано уже 218 случаев заболевания новым типом коронавируса (вызывает новый тип пневмонии).

В настоящее время лечение проходят еще 169 человек, девять из которых в критическом состоянии, 35 – в тяжелом.

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