Новый вирус может мутировать и распространяться – власти Китая

Госпитализация пациентов с неизвестным коронавирусом в Ухане, Китай (Фото: ЕРА)

Новый смертельный коронавирус, появившийся в Китае, может мутировать и распространяться дальше. Об этом заявил вице-министр Национальной комиссии здравоохранения Ли Бин, передает BBC News.

"Хотя путь передачи вируса еще не полностью изучен, существует вероятность его мутации и риск дальнейшего распространения эпидемии", - сказал Ли.

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По его словам, вирус передается в основном через дыхательные пути.

Сейчас миллионы людей по всему Китаю путешествуют по стране из-за празднования Лунного Нового года, которое продлится неделю. Еще тысячи людей поедут за границу. По словам Ли, это "может увеличить риск распространения заболевания, а также затруднит профилактику и борьбу с ним".

В Ухане, городе, где впервые зафиксировали болезнь, советуют избегать толп и сократить общественные мероприятия. Также введен запрет на торговлю живой птицей и дикими животными.

Неизвестный коронавирус, который провоцирует пневмонию, появился в китайском городе Ухане.

В последние дни начало резко увеличиваться количество инфицированных. Власти заявляют о девяти погибших и 440 заболевших. Британские эпидемиологи оценивают число заразившихся в 1700 человек.

Китайские власти сначала заявляли, что источником инфицирования являются животные, однако вскоре признали – он может передаваться и от человека. В США начали работу над вакциной против вируса.

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