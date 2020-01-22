Новый вирус может мутировать и распространяться – власти Китая

Новый смертельный коронавирус, появившийся в Китае, может мутировать и распространяться дальше. Об этом заявил вице-министр Национальной комиссии здравоохранения Ли Бин, передает BBC News.
"Хотя путь передачи вируса еще не полностью изучен, существует вероятность его мутации и риск дальнейшего распространения эпидемии", - сказал Ли.
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По его словам, вирус передается в основном через дыхательные пути.
Сейчас миллионы людей по всему Китаю путешествуют по стране из-за празднования Лунного Нового года, которое продлится неделю. Еще тысячи людей поедут за границу. По словам Ли, это "может увеличить риск распространения заболевания, а также затруднит профилактику и борьбу с ним".
В Ухане, городе, где впервые зафиксировали болезнь, советуют избегать толп и сократить общественные мероприятия. Также введен запрет на торговлю живой птицей и дикими животными.
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