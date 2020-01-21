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Новый вирус. ВОЗ срочно созывает чрезвычайный комитет

Новый вирус. ВОЗ срочно созывает чрезвычайный комитет - Фото
Вирус (иллюстративное фото depositphotos.com)
21.01.2020, 11:34

Заседание комитета состоится 22 января

Всемирная организация здравоохранения созывает экстренное заседание чрезвычайного комитета в связи с новым вирусом, который появился в Китае и уже начал распространяться в других странах. Об этом сообщает DW.

На встрече специалисты определят, является ли распространения вируса международной чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения. Также комитет сделает рекомендации, которые должны препятствовать распространению вируса.

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ВОЗ вирус пневмония ухань коронавирус чрезвычайный комитет
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