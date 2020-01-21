Новый вирус. ВОЗ срочно созывает чрезвычайный комитет

Вирус (иллюстративное фото depositphotos.com)

Всемирная организация здравоохранения созывает экстренное заседание чрезвычайного комитета в связи с новым вирусом, который появился в Китае и уже начал распространяться в других странах. Об этом сообщает DW.

На встрече специалисты определят, является ли распространения вируса международной чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения. Также комитет сделает рекомендации, которые должны препятствовать распространению вируса.

Неизвестный коронавирус, который провоцирует пневмонию, появился в китайском городе Ухане.

В последние дни начало резко увеличиваться количество инфицированных. Власти заявляют о четырех погибших и 198 заболевших. Британские эпидемиологи оценивают число заразившихся в 1700 человек.

Китайские власти сначала заявляли, что источником инфицирования являются животные, однако вскоре признали – он может передаваться и от человека. В США начали работу над вакциной против вируса.

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