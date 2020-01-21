Новый вирус. ВОЗ срочно созывает чрезвычайный комитет

Всемирная организация здравоохранения созывает экстренное заседание чрезвычайного комитета в связи с новым вирусом, который появился в Китае и уже начал распространяться в других странах. Об этом сообщает DW.
На встрече специалисты определят, является ли распространения вируса международной чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения. Также комитет сделает рекомендации, которые должны препятствовать распространению вируса.
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