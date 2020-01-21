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Китайский вирус добрался до США: зафиксирован первый больной

Китайский вирус добрался до США: зафиксирован первый больной - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
21.01.2020, 20:55

Больницы предпринимают экстренные меры для выявления потенциально зараженных

Первый случай заражения китайским коронавирусом зафиксирован в США в штате Вашингтон. Об этом пишет The New York Times.

Пациент, который был госпитализирован с пневмонией на прошлой неделе, недавно ездил в город Ухань в Китае, где, как предполагается, возникла вспышка. Исследователи проверили образцы от пациента на наличие вируса, положительные результаты были получены на выходных. 

Вчера медицинский центр Университета Вандербильта в Нэшвилле изменил свои инструкции, где указывается, чтобы у каждого пациента, поступающего в больницу, отделение неотложной помощи или в клинику с лихорадкой или респираторными симптомами, выясняли, были ли они недавно в Китае или имели контакт с кем-либо, кто недавно ездил в Китай. Больницы по всей стране, скорее всего, предпринимают аналогичные шаги.

  • Всемирная организация здравоохранения созывает на 22 января экстренное заседание чрезвычайного комитета в связи с новым вирусом, который появился в Китае и уже начал распространяться в других странах.
  • Неизвестный коронавирус, который провоцирует пневмонию, появился в китайском городе Ухане.

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