Эпицентр вируса. Украинка из Уханя рассказала о закрытом городе

Фото: Yuan Zheng/EPA

Украинка Александра Волкова приехала в Ухань работать моделью и оказалась в заточении, когда власти объявили карантин из-за распространения коронавируса. Своей историей девушка поделилась с ВВС News Україна.

По ее словам, в 20-х числах января начали появляться сообщения об опасности вируса, появилась паника, клиенты стали отменять заказы. А уже 23 января город закрыли.

Кураторы сказали ей и троим россиянам, с которыми она живет в одном доме, не выходить на улицу и на всякий случай запастись едой.

"На данный момент еда в магазинах есть, но полки полупустые. Есть крупы, в частности, рис, мало овощей. Мы сегодня заходили в продуктовый, остались только редька и чеснок. Аптеки тоже открыты, но ты не можешь зайти внутрь, вход перегородили столами, поэтому ты можешь только у входа попросить что-то, чтобы тебе продали", - рассказывает модель.

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Также, по словам девушки, введены ограничения на передвижение между районами города.

"Передвигаться между районами нельзя, они изолированы. Уехать из города тоже не можешь. Мы целыми днями сидим дома, выходим только в магазины", - поделилась она.

Александра рассказала, что в центре города творится хаос: не хватает масок, много больных и переполненные больницы.

"Я звонила в украинское посольство в Пекине, пока об эвакуации речи не идет. Сказали, чтобы сидели дома и никуда не выходили - это все. Если будет эвакуация, то я готова отсюда уехать", - рассказала модель.

В конце декабря 2019-го в Ухане подтвердили появление нового штамма коронавируса 2019-nCoV, который вызывает атипичную пневмонию. По состоянию на вечер 27 января в Китае заразились 4515 человек, 106 умерли, 976 в критическом состоянии.

С 23 января в городах провинции Хубэй, очаге вспышки вируса, начали вводить карантин . Режим отличается в зависимости от решений властей конкретного города. В Ухане, в частности отменили рейсы отбывающих самолетов, автобусов и поездов.

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