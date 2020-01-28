Китай вводит частичное военное положение в 15-миллионном городе

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В китайском городе городе Тяньцзинь, где проживают 15 миллионов человек, вводят один из механизмов военного положения. Об этом сообщает Global Times.

Главный госпиталь, а также 500 команд медиков будут переведены под начало военных.

Ранее в городах провинции Хубэй, очаге вспышки, вводили карантин. Режим мог отличаться в зависимости от решений властей конкретного города. Как правило, отменяли рейсы отбывающих самолетов, автобусов, поездов и кораблей. Также вводили ограничения на пользование общественным транспортом. При этом о переходе медиков под крыло военных речи не шло.

Тяньцзинь – большой город на Севере Китая в 170 километрах от Пекина. В его окрестностях находится крупнейший в регионе порт – это главная морская гавань для столицы Поднебесной.

В конце декабря 2019-го в Ухане (Китай) подтвердили появление нового штамма коронавируса 2019-nCoV, который вызывает атипичную пневмонию.

По состоянию на вечер 27 января в Китае заразились 4515 человек, 106 умерли, 976 в критическом состоянии.

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