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Китай вводит частичное военное положение в 15-миллионном городе

Китай вводит частичное военное положение в 15-миллионном городе - Фото
Фото: Wu Hong/ЕРА
28.01.2020, 11:33

Тяньцзинь стал первым городом, где решились на такой шаг

В китайском городе городе Тяньцзинь, где проживают 15 миллионов человек, вводят один из механизмов военного положения. Об этом сообщает Global Times.

Главный госпиталь, а также 500 команд медиков будут переведены под начало военных.

Ранее в городах провинции Хубэй, очаге вспышки, вводили карантин. Режим мог отличаться в зависимости от решений властей конкретного города. Как правило, отменяли рейсы отбывающих самолетов, автобусов, поездов и кораблей. Также вводили ограничения  на пользование общественным транспортом. При этом о переходе медиков под крыло военных речи не шло.

Тяньцзинь – большой город на Севере Китая в 170 километрах от Пекина. В его окрестностях находится крупнейший в регионе порт – это главная морская гавань для столицы Поднебесной.

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