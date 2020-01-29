Новый коронавирус. Число жертв возросло: последние данные

Госпитализация больного в Ухане (Фото: Stringer/ЕРА)

В китайской провинции Хубэй скончались еще 26 человек, инфицированных новым коронавирусом 2019-nCoV, общее число жертв вируса достигло уже 132 человек. Такие данные Национальная комиссия здравоохранения КНР обнародовала в среду, 29 января, сообщает Deutsche Welle.

За сутки были выявлены еще 1459 случаев заболевания этой формой пневмонии. Всего в Китае зафиксированы уже 5974 случая заражения. А с учетом тех, у кого подозревается коронавирус, общее число инфицированных может достигать 9239 человек, заявили китайские власти.

За пределами Китая по состоянию на вечер 28 января подтверждены около 50 случаев заболевания коронавирусом в 15 странах, включая Австралию, Вьетнам, Канаду, Малайзию, Сингапур, США, Таиланд, Францию, Южною Корею и Японию. В Германии им заразились четыре человека.

Таким образом, число зараженных коронавирусом в Китае уже превысило количество граждан, заболевших атипичной пневмонией (вирус SARS) в 2002-2003 годах.

Тогда, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в КНР выявили 5327 случаев заражения.По всему миру тогда было зарегистрировано 8096 случаев заболевания вирусом SARS, а умерли от него 774 человека (349 - в Китае).

В конце декабря 2019-го в Ухане (Китай) подтвердили появление нового штамма коронавируса 2019-nCoV, который вызывает атипичную пневмонию.

По состоянию на вечер 27 января в Китае заразились 4515 человек, 106 умерли, 976 в критическом состоянии.

В Украине пока нет случаев этого заболевания. В СНБО определили, что делать.

Вирус постепенно распространяется по миру. ВОЗ оценила его опасность на глобальном уровне как "высокую". Пока нет вакцины, метода лечения или схемы, чтобы оперативно и точно проверить человека на наличие в 2019-nCoV.

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