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Новый коронавирус. Число жертв возросло: последние данные

Новый коронавирус. Число жертв возросло: последние данные - Фото
Госпитализация больного в Ухане (Фото: Stringer/ЕРА)
29.01.2020, 06:23

Всего зафиксированы почти 6000 случаев заражения

В китайской провинции Хубэй скончались еще 26 человек, инфицированных новым коронавирусом 2019-nCoV, общее число жертв вируса достигло уже 132 человек. Такие данные Национальная комиссия здравоохранения КНР обнародовала в среду, 29 января, сообщает Deutsche Welle.

За сутки были выявлены еще 1459 случаев заболевания этой формой пневмонии. Всего в Китае зафиксированы уже 5974 случая заражения. А с учетом тех, у кого подозревается коронавирус, общее число инфицированных может достигать 9239 человек, заявили китайские власти.

За пределами Китая по состоянию на вечер 28 января подтверждены около 50 случаев заболевания коронавирусом в 15 странах, включая Австралию, Вьетнам, Канаду, Малайзию, Сингапур, США, Таиланд, Францию, Южною Корею и Японию. В Германии им заразились четыре человека.

Таким образом, число зараженных коронавирусом в Китае уже превысило количество граждан, заболевших атипичной пневмонией (вирус SARS) в 2002-2003 годах.

Тогда, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в КНР выявили 5327 случаев заражения.По всему миру тогда было зарегистрировано 8096 случаев заболевания вирусом SARS, а умерли от него 774 человека (349 - в Китае).

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Китай жертвы пневмония коронавирус 2019-nCoV
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