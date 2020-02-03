Выздоровевших от коронавируса – больше, чем погибших

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475 человек, которые были заражены новым коронавирусом, полностью выздоровели и были выписаны из китайских больниц. Об этом сообщает Xinhua.

Всего в Китае было зарегистрировано около 17 200 человек, из них погиб 361.

Ранее украинский микробиолог Елена Ливинская рассказала в интервью LIGA.Tech, что в группе риска находятся уязвимые группы: как правило, погибают люди старшего поколения с хроническими заболеваниями. При этом она подчеркнула, что смертельно опасной для них может стать любая инфекция.

Микробиолог отметила, что реальнее умереть от гриппа, чем от коронавируса.

В конце декабря 2019-го в Ухане подтвердили появление нового штамма коронавируса 2019-nCoV, который вызывает атипичную пневмонию.

В январе мы рассказывали о четырех популярных мифах о новом вирусе.

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