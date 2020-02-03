Вспышка коронавируса. Число погибших превысило 360 человек

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Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 362. Об этом сообщает AP.

Одновременно, по данным Синьхуа, 475 человек, перенесших заболевание, выздоровели и выписались из больниц.

BBC сообщает, что вчера была зарегистрирована первая смерть от коронавируса за пределами Китая. 44-летний гражданин Китая умер на Филиппинах. Местные власти предполагают, что он заразился новым вирусом еще до прибытия на Филиппины.

Больницы в провинции Хубэй перегружены и пытаются вылечить растущее число пациентов, сообщает агентство.

Также работники больниц в Гонконге, по данным BBC, готовятся к забастовке, если граница с материковым Китаем не будет полностью закрыта.

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