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Вспышка коронавируса. Число погибших превысило 360 человек

Вспышка коронавируса. Число погибших превысило 360 человек - Фото
Фото: Stringer/ЕРА
03.02.2020, 06:35

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа достигло 17 300

Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 362Об этом сообщает AP.

Одновременно, по данным Синьхуа, 475 человек, перенесших заболевание, выздоровели и выписались из больниц.

BBC сообщает, что вчера была зарегистрирована первая смерть от коронавируса за пределами Китая. 44-летний гражданин Китая умер на Филиппинах. Местные власти предполагают, что он заразился новым вирусом еще до прибытия на Филиппины.

Больницы в провинции Хубэй перегружены и пытаются вылечить растущее число пациентов, сообщает агентство.

Также работники больниц в Гонконге, по данным BBC, готовятся к забастовке, если граница с материковым Китаем не будет полностью закрыта.

  • В конце декабря 2019-го в Ухане подтвердили появление нового штамма коронавируса 2019-nCoV, который вызывает атипичную пневмонию.
  • С 23 января в городах провинции Хубэй, очаге вспышки вируса, начали вводить карантин. Режим отличается в зависимости от решений властей конкретного города. В Ухане, в частности отменили рейсы отбывающих самолетов, автобусов и поездов.
  • 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила международную чрезвычайную ситуацию.
  • LIGA.net ведет хронику основных событий, связанных со вспышкой коронавируса в Китае.

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