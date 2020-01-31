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Без паники. Сравнение коронавируса с другими эпидемиями: таблица

Без паники. Сравнение коронавируса с другими эпидемиями: таблица - Фото
Фото: Martin Divisek/EPA
31.01.2020, 09:00

Эксперты считают, что человечество живет в эпоху эпидемий и новые болезни будут появляться по мере роста населения планеты

Новый коронавирус почти в девять раз менее смертоносный, чем вирус свиного гриппа H1N1, вспышка которого была в 2009 году. Об этом говорится в анализе от Business Insider.

В таблицу включили крупнейшие за последние 50 лет эпидемии, которыми человек заразился от животных. В ней нет вирусов, переносимых комарами (Зика, малярия, лихорадка Денге).

ВИРУС ГОД СТРАНЫ ЗАРАЗИЛИСЬ ПОГИБЛИ СМЕРТНОСТЬ
Марбург 1967 11 466 373  80%
Эбола 1976 9 33 577 13 562 40,4%
H5N1 1997 18 861 455 52,8%
Нипах 1998 2 513  398 77,6%
SARS 2002 29 8096 774 9,6%
H1N1  2009 214 1 632 258 284 500 17,4%
MERS 2012 28 2494 858 34,4%
H7N9 2013 3 1568 616 39,3%
nCov-2019* 2020 20 8149  170 2%

Таблица сделана на основе анализа Business Insider. Данные - Центр контроля и профилактики заболеваний США, ООН, ВОЗ, New England Journal of Medicine, Malaysian Journal of Patholgy, CGTN, Университет Джона Хопкинса, The Lancet

*данные о новом коронавирусе по состоянию на 30 января.

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В правительстве Китая ожидают, что пик коронавируса наступит через 7 – 10 дней, после чего вспышка пойдет на спад, передает AFP. "Уровень смертности, безусловно, будет продолжать падать", - считает Чжун Наньшань, ученый из Национальной комиссии здравоохранения Китая.

В то же время, по мнению экспертов, болезни будут и дальше распространяться от животных к людям по мере роста мирового населения. Чем больше будет людей на Земле, тем больше наш вид перемещается в дикие места обитания и сталкивается с существами, которые переносят вирусы.

"Инфекционные заболевания будут появляться вновь и вновь. Я думаю, что это часть мира, в котором мы живем сейчас. Мы живем в эпоху эпидемий из-за глобализации и посягательства на дикую природу", - сказал Эрик Тонер, старший научный сотрудник Центра безопасности здоровья Джона Хопкинса.

  • В конце декабря 2019-го в Ухане (Китай) подтвердили появление нового штамма коронавируса 2019-nCoV, который вызывает атипичную пневмонию. В Китае заразились 9692 человека, погибли - 204.
  • 30 января ВОЗ объявила вспышку коронавируса международной чрезвычайной ситуацией.

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