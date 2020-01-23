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Новый вирус. Клинические испытания вакцин могут начаться летом

Новый вирус. Клинические испытания вакцин могут начаться летом - Фото
Фото: EPA
23.01.2020, 21:45

Над разработкой вакцин работают три партнерских объединения

Клинические испытания вакцин против нового вируса, поразившего Китай и распространившегося за его пределы, могут быть проведены летом. Об этом заявил в Давосе 23 января исполнительный директор Коалиции по инновациям для предотвращения эпидемий (CEPI) Ричард Гатчетт, передает Радио Свобода.

"У нас есть три партнерских объединения для разработки вакцин против нового коронавируса. Наша цель состоит в том, чтобы эти вакцины были очень быстро разработаны, чтобы начать клинические испытания, возможно, уже летом", - сказал Гатчетт, выступая на ежегодном собрании Всемирного экономического форума.

Сейчас врачи не имеют вакцины или противовирусных препаратов против коронавируса 2019-nCoV, обнаруженного в Китае.

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