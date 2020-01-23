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Китайский вирус. Зафиксирована первая смерть вне очага вспышки

Китайский вирус. Зафиксирована первая смерть вне очага вспышки - Фото
Вокзал в Ухане (Фото: EPA)
23.01.2020, 20:48

80-летний пациент умер вчера, 22 января, но до сегодняшнего дня не было подтверждено, что он был инфицирован вирусом

Управление здравоохранения провинции Хэбей в Китае заявило, что пациент, зараженный новым коронавирусом, умер, что ознаменовало первую подтвержденную смерть за пределами провинции Хубэй, где началась вспышка. Об этом сообщает Reuters.

Комиссия по здравоохранению провинции Хэбей заявила, что 80-летний пациент умер вчера, 22 января, но до сегодняшнего дня не было подтверждено, что он был инфицирован вирусом.

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