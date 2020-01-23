Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Минздраве оценили риски проникновения нового вируса в Украину

В Минздраве оценили риски проникновения нового вируса в Украину - Фото
Возле больницы в Ухане, куда госпитализированы пациенты с неизвестным коронавирусом (Фото: EPA)
23.01.2020, 15:45

Лабораторно случаи коронавируса подтверждены в Китае, Таиланде, Японии, Южной Корее и США. Среди заразившихся есть и врачи

Риск занесения нового китайского коронавируса в Украину оценивается как средний, однако для более точных оценок пока не хватает данных о самом вирусе. Об этом сегодня говорили спикеры на брифинге Министерства здравоохранения, передает корреспондент LIGA.net.

"Риск занесения вируса в страны Европы и конкретно в Украину пока оценивается как средний", - сказал и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин и добавил, что такой же риск инфицирования установлен и для путешествующих в Ухань.

По его словам, вместе с Госпогранслужбой самолеты из Китая будут принимать и санитарно-карантинные подразделения. Дополнительных средств досмотра не вводят, но пассажиров и экипаж будут опрашивать на предмет плохого самочувствия.

Читайте также: Новый смертельный вирус может мутировать – власти Китая

Представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт отмечает, что данных о новом коронавирусе еще недостаточно. В ближайшее время ожидается увеличение количества случаев заражения. Пока ВОЗ не рекомендует никаких запретов для перемещения товаров или людей между странами.

"Что нас настораживает - по данным испанских коллег, 80% генома вируса соответствует тому же геному, который был у атипичной пневмонии, который привел к вспышке заболеваемости в 2002-2003 годах. Тогда пострадали 8000 человек во всем мире, в том числе умерли более тысячи человек. В Украине в тот период ни одного случая зафиксировано не было", - сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

Инкубационный период от контакта до появления симптомов болезни составляет от двух до 12 суток. Пути передачи вируса пока устанавливаются.

Читайте также: Китайский вирус уже в США. К чему готовиться Украине? Разбор

 

 

Еще по теме
Напишите нам
Виктор Ляшко Китай минздрав МОЗ вирус пневмония ухань коронавирус Ярно Хабихт Игорь Кузин
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 