В Минздраве оценили риски проникновения нового вируса в Украину

Возле больницы в Ухане, куда госпитализированы пациенты с неизвестным коронавирусом (Фото: EPA)

Риск занесения нового китайского коронавируса в Украину оценивается как средний, однако для более точных оценок пока не хватает данных о самом вирусе. Об этом сегодня говорили спикеры на брифинге Министерства здравоохранения, передает корреспондент LIGA.net.

"Риск занесения вируса в страны Европы и конкретно в Украину пока оценивается как средний", - сказал и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин и добавил, что такой же риск инфицирования установлен и для путешествующих в Ухань.

По его словам, вместе с Госпогранслужбой самолеты из Китая будут принимать и санитарно-карантинные подразделения. Дополнительных средств досмотра не вводят, но пассажиров и экипаж будут опрашивать на предмет плохого самочувствия.

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Представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт отмечает, что данных о новом коронавирусе еще недостаточно. В ближайшее время ожидается увеличение количества случаев заражения. Пока ВОЗ не рекомендует никаких запретов для перемещения товаров или людей между странами.

"Что нас настораживает - по данным испанских коллег, 80% генома вируса соответствует тому же геному, который был у атипичной пневмонии, который привел к вспышке заболеваемости в 2002-2003 годах. Тогда пострадали 8000 человек во всем мире, в том числе умерли более тысячи человек. В Украине в тот период ни одного случая зафиксировано не было", - сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

Инкубационный период от контакта до появления симптомов болезни составляет от двух до 12 суток. Пути передачи вируса пока устанавливаются.

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