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Вирус: аэропорты мира принимают превентивные меры

Вирус: аэропорты мира принимают превентивные меры - Фото
Сотрудники аэропорта измеряют температуру пассажиров в Джакарте, Индонезия (Фото: Mast Irham/EPA)
23.01.2020, 14:49

Увеличивается количество проверок состояния здоровья

В связи с распространением китайского коронавируса аэропорты мира принимают превентивные меры, внедряя новые карантинные процедуры и увеличивая количество проверок состояния здоровья пассажиров. Об этом пишет CNN.

Издание отмечает, что аэропорт Уханя обслуживает регулярные пассажирские рейсы по 109 направлениям в 20 странах, а также является центром высокоскоростной железнодорожной сети Китая. В настоящее время проходит празднование Лунного Нового года, и сотни миллионов китайцев будут путешествовать в этот период с 10 января по 18 февраля, в том числе и за границу. Издание называет это "крупнейшей ежегодной миграцией человека на Земле".

В самом Ухане в аэропорту на вокзалах, автовокзалах и пирсах установлены инфракрасные термометры для измерения температуры пассажиров, покидающих город.

В США с момента подтверждения первого случая нового коронавируса 21 января центры по контролю и профилактике заболеваний усилили скрининг и карантинные меры в крупных аэропортах страны.

В Таиланде в международных аэропортах в таиландских городах Бангкок, Краби, Чиангмай и Пхукет проверяют прибытие не только из Уханя, но и из Пекина и Шэньчжэня, в которые тоже зафиксировали случаи коронавируса.

Министерство здравоохранения Австралии в настоящее время работает над реализацией дополнительных мер по управлению рисков развития коронавируса, включая дополнительные меры, - особенно в отношении трех еженедельных прямых рейсов из Уханя в Сидней.

В Сингапуре с 22 января температурный контроль в аэропорту Чанги будет распространяться на всех пассажиров рейсов, прибывающих из Китая.

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