Китай из-за вируса закрывает еще два города

В Китайском городе Хуанган, где проживают семь миллионов человек, объявлен карантин. Об этом сообщает BBC News.
The New York Times сообщает о блокировке города Эчжоу. Население – один миллион человек.
Власти приостановили движение самолетов, поездов, автобусов, метро и паромов. Будут закрыты кафе и кинотеатры.
Местных жителей призвали не покидать город. Также им приказали избегать скоплений людей и носить маску в общественных местах.
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Один из врачей Уханя (города, где впервые зафиксировали вирус - и карантин вступил в силу уже сегодня), рассказал журналистам, что два дня назад им сказали не выходить на работу из-за риска заражения.
"Я едва вижу кого-либо на улице. Нам сказали избегать скоплений людей. Я пошел в супермаркет, чтобы купить еду, но ничего не осталось - ни овощей, ни печенья. Некоторые новогодние праздники отменены. Люди купили билеты, чтобы поехать домой на Лунный Новый год, но они не могут сейчас этого сделать. Все застряли здесь и не могут уехать", - рассказал о реалиях китайского карантина медик.
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