ВОЗ не стала объявлять глобальную эпидемию из-за коронавируса

Тедрос Гебрейесус (скриншот с видео)

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не стала объявлять чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения на международном уровне из-за вспышки нового типа коронавируса в Китае. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, сообщается в Twitter организации.

"Сегодня я не объявляю чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. Это чрезвычайная ситуация в Китае, но она еще не стала глобальной чрезвычайной ситуацией", — заявил он.

При этом Гебрейесус отметил, что это не должно восприниматься как признак того, что ВОЗ не считает ситуацию серьезной.

"Мы предоставили рекомендации для всех стран по быстрой идентификации, управлению и сдерживанию вируса. Мы координируем наши сети глобальных экспертов. Мы работаем над развитием диагностики, терапии и вакцин", - сказал глава ВОЗ.

Организация рекомендует проверять прибывающих людей в аэропортах.

"Мы еще многого не знаем. Мы не знаем источника этого вируса, мы не понимаем, насколько легко он распространяется, и мы не до конца понимаем его клинические особенности", - сказал доктор.

По его информации, сейчас в ВОЗ зарегистрированы 584 случая заболевания, 17 случаев смерти. Все случаи смерти зарегистрированы в Китае. Случаи заражения отмечены в Японии, Южной Корее, Сингапуре, Таиланде, США и Вьетнаме.

Гебрейесус сообщил, что у большинства умерших были такие заболевания, как гипертония, диабет или сердечно-сосудистые заболевания, которые ослабляли их иммунную систему.