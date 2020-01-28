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Коронавирус. США ускорят темпы по созданию вакцины

Коронавирус. США ускорят темпы по созданию вакцины - Фото
Фото: ЕРА
28.01.2020, 09:40

Центры здравоохранения в США работают над диагностикой, лечением, смягчением протекания заболевания и предотвращением вспышек коронавируса

Вчера, 27 января, в Управлении по саннадзору за качеством пищепродуктов и медикаментов США заявили, что предпринимают все меры для ускорения разработки контрмер против распространения китайского коронавируса. Об этом пишет пресс-служба американского ведомства.

В FDA отметили, что уже работают по этой теме с другими ведомствами, разработчиками препаратов и других материалов, международными партнерами и глобальными регуляторами.

FDA призвало производителей диагностических тестов поторопиться с созданием продукта, пообещав им содействие и выдачу разрешения на экстренное использование теста на рынке.

На сегодняшний день нет вакцины, специфического метода лечения или продукта/четкой схемы, чтобы хотя бы оперативно проверить человека на наличие в организме 2019-nCoV.

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