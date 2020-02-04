Врач из Уханя в декабре заметил коронавирус, его обязали молчать

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30 декабря 34-летний врач из Уханя Ли Вэньлян написал в группе своих однокурсников по вузу в соцсети WeChat: у семи пациентов с местного рынка морепродуктов было диагностировано SARS-подобное заболевание, их отправили в карантин в больнице. Об этом сообщает CNN.

Ли объяснил, что, согласно тесту, который он видел, заболевание представляет собой коронавирус - большое семейство вирусов, которое включает тяжелый острый респираторный синдром (SARS).

Он посоветовал своим друзьям в частном порядке предупредить своих близких. Через несколько часов скриншоты его сообщений стали вирусными.

В тот же день муниципальная комиссия здравоохранения Ухани выпустила экстренное уведомление, информирующее городские медицинские учреждения о том, что у ряда пациентов с оптового рынка морепродуктов обнаружена "неизвестная пневмония".

Уведомление сопровождалось предупреждением: "Любым организациям или частным лицам запрещается публиковать информацию о лечении без разрешения".

31 декабря органы здравоохранения Ухани провели экстренное совещание, чтобы обсудить вспышку. Ли вызвало руководство его больницы, чтобы выяснить, как он узнал о случаях заражения.

3 января Ли вызвали в местный полицейский участок и сделали выговор за "распространение слухов в Интернете" и "серьезное нарушение общественного порядка" » из-за сообщения, которое он отправил в чат-группу. Ли пришлось подписать заявление, в котором он признал свой "проступок" и пообещал не совершать дальнейших "незаконных действий".

1 февраля у Ли Вэньляна подтвердили заражение коронавирусом. Его диагноз вызвал возмущение по всему Китаю, где усиливается негативная реакция на действия государственной цензуры по поводу болезни и задержки с предупреждением общественности о смертельном вирусе.

Ли Вэньлян (Скриншот видео Fly News From The World/Youtube)

В конце декабря 2019-го в Ухане подтвердили появление нового штамма коронавируса 2019-nCoV, который вызывает атипичную пневмонию.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила международную чрезвычайную ситуацию.

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