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Коронавирус. Зараженных может быть значительно больше - ученые

Коронавирус. Зараженных может быть значительно больше - ученые - Фото
Фото: ЕРА
04.02.2020, 10:34

Медики из Гонконгского университета считают, что официальные данные занижают масштаб эпидемии

Ученые из Гонконгского университета провели исследование и заявили, что уже к 25 января число зараженных вирусом в Ухане должно было превысить 75 000 человек, однако официально на тот момент сообщали лишь о 2000 заболевших по всему миру. Об этом сообщает BBC News Україна со ссылкой на исследование. 

Медики утверждают, что эпидемия коронавируса распространяется намного быстрее, чем считалось ранее. По их расчетам, каждый носитель 2019-nCoV заражает двух-трех человек, а общее число зараженных растет в геометрической прогрессии, удваиваясь каждую неделю. 

Проанализировав статистику внутренних авиарейсов и железнодорожных перевозок, ученые пришли к выводу, что уже к 25 января 1000 носителей вируса должны были разнести инфекцию в Пекин, Чунцин, Шанхай, Шэньчжэнь и Гуанчжоу. 

"Эпидемия уже экспоненциально разрастается сразу в нескольких крупных городах Китая - с задержкой от вспышки заболевания в Ухане на 1-2 недели", - считают ученые. Однако они уточняют, что для этого необходимо, чтобы там вирус распространялся с той же скоростью.

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