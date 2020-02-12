Коронавирус. Число погибших растет, но выздоровевших - больше

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В результате вспышки нового штамма коронавируса во всем мире заразились 45 182 человека, из них погибли 1115, 4820 - выздоровели. Об этом говорится в сведенных специалистами Университета Джона Хопкинса данных, которые опубликованы на сайте Gis and Data.

Основной удар эпидемии приходится на материковый Китай, где зафиксировано 44 665 случаев заражения. 1068 человек погибли в провинции Хубэй, в которой новый коронавирус впервые зафиксировали.

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Карта распространения вируса (скриншот Coronavirus 2019-nCoV Global Cases by Johns Hopkins CSSE, Gis and Data)

11 февраля Китай вразрез с позицией ВОЗ перестал фиксировать бессимптомные случаи заражения, что может искажать статистику.

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