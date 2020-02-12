Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Коронавирус. Число погибших растет, но выздоровевших - больше

Коронавирус. Число погибших растет, но выздоровевших - больше - Фото
Фото: Yuan Zheng/ЕРА
12.02.2020, 06:30

Новый штамм коронавируса забрал жизни более 1000 человек

В результате вспышки нового штамма коронавируса во всем мире заразились 45 182 человека, из них погибли 1115, 4820 - выздоровели. Об этом говорится в сведенных специалистами Университета Джона Хопкинса данных, которые опубликованы на сайте Gis and Data.

Основной удар эпидемии приходится на материковый Китай, где зафиксировано 44 665 случаев заражения. 1068 человек погибли в провинции Хубэй, в которой новый коронавирус впервые зафиксировали.

Смотрите также: Ученые обнаружили новый вирус: 90% его генов неизвестны науке

Карта распространения вируса (скриншот Coronavirus 2019-nCoV Global Cases by Johns Hopkins CSSE, Gis and Data)

11 февраля Китай вразрез с позицией ВОЗ перестал фиксировать бессимптомные случаи заражения, что может искажать статистику.

Читайте также: Коронавирус может заразить до 60% населения Земли - эпидемиолог

Еще по теме
Напишите нам
коронавирус вирус Китай ухань хубэй погибшие выздоровевшие ncov 2019
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 