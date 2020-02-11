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Коронавирус может заразить до 60% населения Земли - эпидемиолог

Коронавирус может заразить до 60% населения Земли - эпидемиолог - Фото
Фото: Yuan Zheng/ЕРА
11.02.2020, 14:42

Это может произойти, если государства не будут контролировать распространение вируса

Эпидемия коронавируса 2019-nCoV может распространиться примерно на две трети населения мира, если ее не контролировать. Такое мнение выразил гонконгский эпидемиолог Гэбриэл Лян в интервью The Guardian.

Он отреагировал на заявление главы Всемирной организации здравоохранения, который назвал "вершиной айсберга" случай распространения коронавируса среди тех, кто никогда не посещал Китай, заявив, что сейчас надо определить "размеры и форму айсберга". Ученые полагают, что каждый зараженный передает вирус примерно двум другим людям, то есть показатель поражения вируса может составить 60-80%.

"Заразятся ли 60-80% населения Земли? Может быть, нет. Может, это произойдет волнообразно. Может быть, количество летальных исходов снизится <...> Допустим, меры Китая сработают. Но насколько долго можно держать школы закрытыми? Как долго можно блокировать целый город?", - говорит Лян.

Если меры Китая не сработают, то коронавирус, возможно, не удастся сдержать. Тогда миру придется работать над смягчением его последствий.

Читайте также: Глава ВОЗ о коронавирусе: Это может быть лишь вершиной айсберга

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коронавирус 2019-nCoV Гэбриэл Лян
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