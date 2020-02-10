Глава ВОЗ о коронавирусе: Это может быть лишь вершиной айсберга

Текущие темпы распространения нового штамма коронавируса могут быть лишь вершиной айсберга – и недуг может начать распространяться быстрее. Об этом в Twitter предупредил глава Всемирной организации здравоохранения Теодор Гебрейесус.
"Были некоторые случаи распространения 2019 nCoV от людей без истории путешествий в Китай. Выявление небольшого числа таких случаев может указывать на более широкое распространение в других странах. Короче говоря, мы можем видеть только верхушку айсберга", - написал он.
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Гебрейсус объяснил, что распространение коронавируса за пределами Китая может ускориться, хоть сейчас оно и выглядит медленным. А потому все страны должны быть готовыми к усилению вспышки. Гебрейесус также анонсировал, что в Китай направляется группа экспертов ВОЗ, которая с понедельника начнет работать над борьбой со вспышкой коронавируса.
The Guardian отмечают, что слова руководителя ВОЗ прозвучали на фоне возвращения некоторых регионов Китая к нормальной жизни после того, как правительство отменило некоторые ограничения на работу и поездки. В частности, в Пекине дороги более загружены, чем в последние несколько недель, а власти Гуанчжоу с сегодняшнего дня снимают ограничения на общественный транспорт.
Провинция же Хубэй, которая наиболее пострадала от вспышки, по-прежнему находится в изоляции: железнодорожные станции и аэропорты не работают, а дороги перекрыты.
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