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Глава ВОЗ о коронавирусе: Это может быть лишь вершиной айсберга

Глава ВОЗ о коронавирусе: Это может быть лишь вершиной айсберга - Фото
Тедрос Адханом Гебрейесус (Фото: Martial Trezzini/ЕРА)
10.02.2020, 12:30

Гебрейесус предупреждает: хоть вирус пока и не распространяется быстро за пределами Китая, расслабляться еще рано

Текущие темпы распространения нового штамма коронавируса могут быть лишь вершиной айсберга – и недуг может начать распространяться быстрее. Об этом в Twitter предупредил глава Всемирной организации здравоохранения Теодор Гебрейесус.

"Были некоторые случаи распространения 2019 nCoV от людей без истории путешествий в Китай. Выявление небольшого числа таких случаев может указывать на более широкое распространение в других странах. Короче говоря, мы можем видеть только верхушку айсберга", - написал он.

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Гебрейсус объяснил, что распространение коронавируса за пределами Китая может ускориться, хоть сейчас оно и выглядит медленным. А потому все страны должны быть готовыми к усилению вспышки. Гебрейесус также анонсировал, что в Китай направляется группа экспертов ВОЗ, которая с понедельника начнет работать над борьбой со вспышкой коронавируса.

The Guardian отмечают, что слова руководителя ВОЗ прозвучали на фоне возвращения некоторых регионов Китая к нормальной жизни после того, как правительство отменило некоторые ограничения на работу и поездки. В частности, в Пекине дороги более загружены, чем в последние несколько недель, а власти Гуанчжоу с сегодняшнего дня снимают ограничения на общественный транспорт.

Провинция же Хубэй, которая наиболее пострадала от вспышки, по-прежнему находится в изоляции: железнодорожные станции и аэропорты не работают, а дороги перекрыты.

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Китай ВОЗ вирус эпидемия ухань коронавирус 2019 nCoV Теодор Гебрейесус
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