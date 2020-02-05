Выздоровевшая о коронавирусе: Не могла есть, болело сердце

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Медики говорят, что с вирусом справилась иммунная система 73-летней женщины

73-летняя жительница Таиланда Джамуай Сае-Енг вылечилась от нового штамма коронавируса и рассказала о первых симптомах заражения. Об этом сообщает Настоящее время.

По словам женщины, она почувствовала легкое головокружение, когда вернулась из китайского города Ухань – эпицентра вспышки вируса. Тогда она списала все на возраст и усталость.

"Потом головокружение усилилось, и я не могла есть. При вдохе я чувствовала боль в легких и сердце. Через пару дней меня поместили в больницу, под присмотр врачей", - рассказала она.

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В Минздраве Таиланда сообщили, что не давали женщине противовирусных препаратов, а с вирусом она справилась, благодаря иммунной системе.

Сае-Енг призвала обращаться к врачу при плохом самочувствии и оставаться стойкими во время болезней.

  • В конце декабря 2019-го в Ухане подтвердили появление нового штамма коронавируса 2019-nCoV, который вызывает атипичную пневмонию. По состоянию на утро 5 февраля заразились 24 505 человек, погибли 493. По сведенным специалистами Университета Джона Хопкинса данным от WHO, CDC, ECDC и DXY выздоровели 965 человек.

  • В начале февраля медик из Таиланда заявлял, что ему удалось найти метод лечения коронавируса: он давал пациенту лекарства и против ВИЧ, и против гриппа.

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Видео: Настоящее Время/Facebook

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Теги: симптомы, вирус, таиланд, пневмония, ухань, коронавирус, ncov 2019, джамуай сае-енг
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