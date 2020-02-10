Коронавирус. Число погибших и зараженных возросло: новые данные

По состоянию на 5:43 утра 10 февраля, в мире зафиксировано 40 536 случаев заражения новым штаммом коронавируса, 910 из них стали смертельными. Об этом говорится в сведенных специалистами Университета Джона Хопкинса данных, которые опубликованы на сайте Gis and Data.
Подавляющее большинство инфицированных находятся на материковом Китае – 40 160 зарегистрированы случаев. Здесь же и наибольшее число жертв – 871 летальный исход.
Нажмите на фото, чтобы увеличить (скриншот Gis and Data)
При этом количество выживших превышает число погибших более, чем в три раза. Во всем мире с недугом справились 3 312 человек.
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