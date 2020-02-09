Коронавирус обнаружили у украинца

Новый штамм коронавируса зафиксирован у гражданина Украины, который находится на борту заблокированного у берегов Йокогамы круизного лайнера Diamond Princess. Об этом сообщает Минздрав Японии, передает The Mainchi.
Сообщается, что также вирус выявили еще у четырех филиппинцев и одного американца. У них, как и у украинца, серьезных симптомов нет. Все заразившиеся находятся в возрасте от 20 до 70 лет. Пятеро из них - члены экипажа.
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Общее количество зараженных на судне достигло 70 человек. Министерство заявило, что проверило 336 потенциально инфицированных людей из примерно 3700 пассажиров и членов экипажа на судне.
Корреспондент LIGA.net обратился за комментарием в Минздрав и Министерство иностранных дел Украины.
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