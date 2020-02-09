Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Коронавирус обнаружили у украинца

Коронавирус обнаружили у украинца - Фото
Круизный лайнер Diamond Princess (Фото: Franck Robichon/EPA)
09.02.2020, 17:08

Украинец находится на борту лайнера Diamond Pricess у берегов Японии

Новый штамм коронавируса зафиксирован у гражданина Украины, который находится на борту заблокированного у берегов Йокогамы круизного лайнера Diamond Princess. Об этом сообщает Минздрав Японии, передает The Mainchi.

Сообщается, что также вирус выявили еще у четырех филиппинцев и одного американца. У них, как и у украинца, серьезных симптомов нет. Все заразившиеся находятся в возрасте от 20 до 70 лет. Пятеро из них - члены экипажа.

Читайте также: Выздоровевшая о коронавирусе: Не могла есть, болело сердце

Общее количество зараженных на судне достигло 70 человек. Министерство заявило, что проверило 336 потенциально инфицированных людей из примерно 3700 пассажиров и членов экипажа на судне.

Корреспондент LIGA.net обратился за комментарием в Минздрав и Министерство иностранных дел Украины.

  • 4 февраля лайнер Diamond Princess изолировали у берегов японского города из-за подозрения на заражение коронавирусом у людей, которые находятся на борту.
  • 5 февраля вирус подтвердился у десяти пассажиров лайнера. По состоянию на 7 февраля количество зараженных достигло 61 человека.

Читайте также: Коронавирус обнаружили у новорожденного: ему 30 часов

Еще по теме
Напишите нам
украинец вирус лайнер коронавирус ncov-2019 Diamond Princess
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 