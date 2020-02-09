Коронавирус обнаружили у украинца

Круизный лайнер Diamond Princess (Фото: Franck Robichon/EPA)

Новый штамм коронавируса зафиксирован у гражданина Украины, который находится на борту заблокированного у берегов Йокогамы круизного лайнера Diamond Princess. Об этом сообщает Минздрав Японии, передает The Mainchi.

Сообщается, что также вирус выявили еще у четырех филиппинцев и одного американца. У них, как и у украинца, серьезных симптомов нет. Все заразившиеся находятся в возрасте от 20 до 70 лет. Пятеро из них - члены экипажа.

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Общее количество зараженных на судне достигло 70 человек. Министерство заявило, что проверило 336 потенциально инфицированных людей из примерно 3700 пассажиров и членов экипажа на судне.

Корреспондент LIGA.net обратился за комментарием в Минздрав и Министерство иностранных дел Украины.

4 февраля лайнер Diamond Princess изолировали у берегов японского города из-за подозрения на заражение коронавирусом у людей, которые находятся на борту.

5 февраля вирус подтвердился у десяти пассажиров лайнера. По состоянию на 7 февраля количество зараженных достигло 61 человека.

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