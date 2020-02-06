Коронавирус обнаружили у новорожденного: ему 30 часов

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Малыш, который родился в китайском городе Ухане, стал самым юным носителем нового штамма коронавируса. Об этом сообщает BBC News.

Диагноз поставили через 30 часов после рождения. Сейчас ребенок, который весил 3,25 кг при рождении, находится в стабильном состоянии под наблюдением врачей.

Медицинские эксперты утверждают, что это может быть случай передачи инфекции от матери ребенку, когда тот находился еще в утробе.

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Также они не исключают, что ребенок мог заразиться из-за тесного контакта с матерью.

"Вполне возможно, что ребенок инфицировался, вдыхая капли вируса, которые исходили от кашля матери", - сказал Business Insider Стивен Морс, эпидемиолог из Школы общественного здравоохранения Мэйлмана при Колумбийском университете.

В конце декабря 2019-го в Ухане (Китай) подтвердили появление нового штамма коронавируса 2019-nCoV, который вызывает атипичную пневмонию. По состоянию на утро 6 февраля: более 28 000 заразились, 565 погибли, 1198 - победили недуг.

подтвердили появление штамма коронавируса 4 февраля коронавирус диагностировали в Китае у одномесячного ребенка.

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