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Коронавирус обнаружили у новорожденного: ему 30 часов

Коронавирус обнаружили у новорожденного: ему 30 часов - Фото
Фото: Xiong Qi/Xinhua/EPA
06.02.2020, 07:53

Мать новорожденного была инфицирована. Врачи пытаются установить: передается вирус внутриутробно или нет

Малыш, который родился в китайском городе Ухане, стал самым юным носителем нового штамма коронавируса. Об этом сообщает BBC News.

Диагноз поставили через 30 часов после рождения. Сейчас ребенок, который весил 3,25 кг при рождении, находится в стабильном состоянии под наблюдением врачей.

Медицинские эксперты утверждают, что это может быть случай передачи инфекции от матери ребенку, когда тот находился еще в утробе.

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Также они не исключают, что ребенок мог заразиться из-за тесного контакта с матерью.

"Вполне возможно, что ребенок инфицировался, вдыхая капли вируса, которые исходили от кашля матери", - сказал Business Insider Стивен Морс, эпидемиолог из Школы общественного здравоохранения Мэйлмана при Колумбийском университете.

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