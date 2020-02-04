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Коронавирус 2019-nCoV впервые диагностировали у грудного ребенка

Коронавирус 2019-nCoV впервые диагностировали у грудного ребенка - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА
04.02.2020, 13:56

Заболела китайская девочка, которой месяц от роду

Коронавирус 2019-nCoV диагностирован в Китае у одномесячного ребенка. Об этом сообщила комиссия по здравоохранению юго-западной провинции КНР Гуйчжоу.

Девочку Цзян Мумоу поместили в изолятор Народной больницы провинции Гуйчжоу. Вчера, 3 февраля, она была "в стабильном состоянии", отмечают медики.

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В сводке указано, что ребенка, который проживает в общине Хуагуо района Нанмин города Гуйян, привезли в Гуйчжоу из-за рубежа; откуда, не уточняется. Не указано, с кем она была в поездке, кто ее родители, и прочая информация.

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