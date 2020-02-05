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В Японии изолировали круизный лайнер: коронавирус у 10 пассажиров

В Японии изолировали круизный лайнер: коронавирус у 10 пассажиров - Фото
Круизный лайнер Diamond Princess (скриншот видео Cruise Ship Info, YouTube)
05.02.2020, 08:33

3700 пассажиров из 56 стран помещены на карантин, они не смогут покинуть лайнер еще две недели

У десяти пассажиров лайнера Diamond Princess, который изолировали у берегов японского города, выявили заражение новым штаммом коронавируса. Об этом сообщает The Japan Times.

Министр здравоохранения Японии Катсобу Като рассказал, что сейчас проверяют 273 пассажиров. Все они имели тесные контакты с зараженным мужчиной, который несколько дней назад сошел с корабля в Гонконге.

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Уже проверили пробы 31 человека, заражение подтвердилось у 10 пассажиров в возрасте от 50 до 80 лет. Их катерами береговой охраны доставили в больницы.

Сегодня на судно доставят провизию и пополнят другие жизненно важные запасы.

  • 30 января круизный лайнер с около 6000 пассажирами изолировали в итальянском порту Чивитавеккья. Тогда подозрение на заражение вирусом у пассажиров не подтвердилось.

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