В Японии изолировали круизный лайнер: коронавирус у 10 пассажиров

У десяти пассажиров лайнера Diamond Princess, который изолировали у берегов японского города, выявили заражение новым штаммом коронавируса. Об этом сообщает The Japan Times.
Министр здравоохранения Японии Катсобу Като рассказал, что сейчас проверяют 273 пассажиров. Все они имели тесные контакты с зараженным мужчиной, который несколько дней назад сошел с корабля в Гонконге.
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Уже проверили пробы 31 человека, заражение подтвердилось у 10 пассажиров в возрасте от 50 до 80 лет. Их катерами береговой охраны доставили в больницы.
Сегодня на судно доставят провизию и пополнят другие жизненно важные запасы.
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