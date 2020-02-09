Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

На пике коронавируса могут заразиться 500 000 человек – ученые

На пике коронавируса могут заразиться 500 000 человек – ученые - Фото
Фото: Martin Divisek/EPA
09.02.2020, 21:12

Ученые говорят: следующие две недели должны показать – были ли эффективны меры по сдерживанию вируса

Пик эпидемии коронавируса может настать в середине-конце февраля, а число зараженных может возрасти до 500 000 человек. Об этом говорится в результатах математического моделирования ученых Лондонской школы гигиены и тропической медицины, передает Bloomberg.

Согласно прогнозам Адама Кучарски, если сохранится текущая динамика, то на пике эпидемии вирусом может заразиться каждый 20 житель закрытого на карантин китайского города Ухань – это 500 000 человек.

Читайте также: Коронавирус обнаружили у украинца 

Мануэль Баттегай из Университета Базеля предполагает, что число инфицированных может быть недооценено. По его словам, тысячи случаев заболевания могли пройти в бессимптомной или легкой форме, которую можно не распознать, особенно в сезон гриппа.

"Следующие две недели действительно важны, чтобы понять, что происходит. Будет ли вирус распространяться в других местах, или же меры контроля помогли нам избежать того, что могло бы стать глобальной пандемией", - отмечает Бенджамин Каулинг, глава отдела эпидемиологии и биостатистики в Университете Гонконга.

  • В конце декабря 2019-го в Ухане подтвердили появление нового штамма коронавируса 2019-nCoV, который вызывает атипичную пневмонию. По сведенным Университетом Джона Хопкинса данным, по состоянию на вечер 9 февраля вирусом заразились 37 59 человека, погибли 814, выздоровели 2924. 

Читайте также: "Мы не отчаиваемся". 5 рассказов жителей Ухани о ситуации в городе-эпицентре коронавируса

Еще по теме
Напишите нам
вирус эпидемия ухань коронавирус ncov-2019 пик
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 