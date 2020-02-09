На пике коронавируса могут заразиться 500 000 человек – ученые

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Пик эпидемии коронавируса может настать в середине-конце февраля, а число зараженных может возрасти до 500 000 человек. Об этом говорится в результатах математического моделирования ученых Лондонской школы гигиены и тропической медицины, передает Bloomberg.

Согласно прогнозам Адама Кучарски, если сохранится текущая динамика, то на пике эпидемии вирусом может заразиться каждый 20 житель закрытого на карантин китайского города Ухань – это 500 000 человек.

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Мануэль Баттегай из Университета Базеля предполагает, что число инфицированных может быть недооценено. По его словам, тысячи случаев заболевания могли пройти в бессимптомной или легкой форме, которую можно не распознать, особенно в сезон гриппа.

"Следующие две недели действительно важны, чтобы понять, что происходит. Будет ли вирус распространяться в других местах, или же меры контроля помогли нам избежать того, что могло бы стать глобальной пандемией", - отмечает Бенджамин Каулинг, глава отдела эпидемиологии и биостатистики в Университете Гонконга.

В конце декабря 2019-го в Ухане подтвердили появление нового штамма коронавируса 2019-nCoV, который вызывает атипичную пневмонию. По сведенным Университетом Джона Хопкинса данным, по состоянию на вечер 9 февраля вирусом заразились 37 59 человека, погибли 814, выздоровели 2924.

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