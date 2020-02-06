Коронавирус. Выживших в два раза больше, чем погибших

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По состоянию на утро 6 февраля от нового штамма коронавируса в Китае скончались 563 человека, передает Reuters.

В то же время, по сведенным специалистами Университета Джона Хопкинса данным, которые представлены на сайте Gis and Data, по всему миру выздоровели 1198 человек, погибли 565. Подавляющее большинство летальных случаев (549) произошли в китайской провинции Хубэй - месте, где впервые зафиксировали вспышку вируса.

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Микробиолог Елена Ливинская рассказывала в интервью LIGA.Tech, что наибольшую угрозу вирус несет для уязвимых групп: людей старшего поколения, которые уже страдают от хронических заболеваний. По ее словам, для них смертельную опасность несет почти любая инфекция. Также она подчеркнула, что в Украине гораздо более высокая вероятность умереть от гриппа, чем от коронавируса.

В конце декабря 2019-го в Ухане подтвердили появление нового штамма коронавируса 2019-nCoV, который вызывает атипичную пневмонию.

По состоянию на 3 февраля выздоровевших было 475, погибших - 361.

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