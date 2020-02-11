Коронавирус. Число погибших увеличилось, зараженных – все больше

Жертвами нового штамма коронавируса стали 1018 человек с разных уголков мира. Об этом говорится в сведенных специалистами Университета Джона Хопкинса данных, которые опубликованы на сайте Gis and Data.
Количество зараженных достигло 43 018 случаев. Основной удар приходится на материковый Китай – здесь 42 644 инфицированных. Наибольшее количество погибших, 971, – в провинции Хубэй.
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Нажмите на карту, чтобы увеличить (скриншот Coronavirus 2019-nCoV Global Cases by Johns Hopkins CSSE, Gis and Data)
В то же время, число выздоровевших растет быстрее, чем число погибших. Если 6 февраля количество людей, которые победили недуг, было в два раз больше от числа фатальных случаев, то сейчас их больше уже в четыре раза. Всего в мире выздоровели 4052 человека.
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