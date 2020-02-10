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Ученые обнаружили еще один путь передачи коронавируса 2019-nCoV

Ученые обнаружили еще один путь передачи коронавируса 2019-nCoV - Фото
Фото: pixabay.com
10.02.2020, 12:37

Через кал. Еще неизвестно, сколько вирус может "выжить" вне тела и какая температура для него оптимальна; к примеру, ВИЧ так "живет" не более 30 минут

Коронавирус 2019-nCoV, вероятно, распространяется также через фекалии, что может создать новые проблемы для сдерживания его распространения, особенно в больницах. Об этом говорится в новом исследовании китайских авторов, опубликованном в журнале Американской медицинской ассоциации.

По данным медиков, которые изучали пациентов с абдоминальными симптомами и жидким стулом, диарея может быть вторичным путем передачи этого вируса. Основной путь, как сейчас считается, - воздушно-капельный, то есть передача патогена через кашель зараженного человека.

Всего авторы исследования обследовали 14 из 138 пациентов (10%) в больнице Уханя. За день-два до развития лихорадки и затрудненного дыхания у них наблюдалась тошнота и диарея.

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Возможность такой передачи вируса не удивила ученых, пишет издание, так как 2019-nCoV принадлежит к тому же семейству, что и SARS, а последний также передавался через фекалии. В 2003 году в жилом комплексе Amoy Gardens в Гонконге сотни людей SARS заразились из-за того, что поток теплого воздуха распространялся из ванных комнат по квартирам этого и соседних зданий.

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