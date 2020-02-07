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Открытие. Идентифицирован промежуточный хозяин коронавируса

Открытие. Идентифицирован промежуточный хозяин коронавируса - Фото
Фото: facebook.com/pangolincrisis
07.02.2020, 11:42

Китайские ученые полагают, что штамм 2019-nCoV мог вырваться из дикой природы в человеческую популяцию через добытых браконьерами панголинов

Промежуточным хозяином вируса 2019-nCoV является панголин - ящер, который популярен на черном рынке из-за его чешуи и мяса: шарлатаны приписывают им "лечебные свойства". О такой гипотезе пишет пресс-служба Южно-Китайского аграрного университета, который возглавлял исследование.

Ученые считают, что открытие будет иметь большое значение для предотвращения последующих вспышек этого вируса, будущих аналогичных штаммов и, в целом, контроля их попадания в человеческую популяцию.

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За последние годы было много конфискаций нелегально перевозимых панголинов или частей их тел. Однажды у владельца китайского корабля конфисковали 10 тонн мяса ящеров. Внесены в список генетически исчезающих млекопитающих.

Браконьеры перевозят чешую панголинов целыми мешками (фото - ЕРА):

СПРАВКА. Панголины - отряд редких плацентарных млекопитающих, название получили от малайского слова pengguling - "сворачивающийся в шар". Длина тела 30–88 см, длина хвоста - примерно такая же, масса - 4,5-27 кг. Тело покрыто крупными роговыми чешуями. Во многих странах их мясо едят.

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вирус эпидемия коронавирус 2019-nCoV панголин ящер
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