Открытие. Идентифицирован промежуточный хозяин коронавируса

Фото: facebook.com/pangolincrisis

Промежуточным хозяином вируса 2019-nCoV является панголин - ящер, который популярен на черном рынке из-за его чешуи и мяса: шарлатаны приписывают им "лечебные свойства". О такой гипотезе пишет пресс-служба Южно-Китайского аграрного университета, который возглавлял исследование.

Ученые считают, что открытие будет иметь большое значение для предотвращения последующих вспышек этого вируса, будущих аналогичных штаммов и, в целом, контроля их попадания в человеческую популяцию.

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За последние годы было много конфискаций нелегально перевозимых панголинов или частей их тел. Однажды у владельца китайского корабля конфисковали 10 тонн мяса ящеров. Внесены в список генетически исчезающих млекопитающих.

Браконьеры перевозят чешую панголинов целыми мешками (фото - ЕРА):

СПРАВКА. Панголины - отряд редких плацентарных млекопитающих, название получили от малайского слова pengguling - "сворачивающийся в шар". Длина тела 30–88 см, длина хвоста - примерно такая же, масса - 4,5-27 кг. Тело покрыто крупными роговыми чешуями. Во многих странах их мясо едят.

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