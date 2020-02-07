Коронавирус. Число погибших и выживших возросло: последние данные

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Из-за заражения новым штаммом коронавируса во всем мире погибли 638 человек, победить недуг смогли 1553 пациентов. Об этом стало известно из сведенных специалистами Университета Джона Хопкинса данных, которые опубликованы на портале Gis and Data.

Наибольшее число смертей (618) зафиксировано в китайской провинции Хубэй – эпицентре вспышки и месте зарождения вируса. Здесь же и больше всего выздоровевших – 818.

В конце декабря 2019-го в Ухане подтвердили появление нового штамма коронавируса 2019-nCoV, который вызывает атипичную пневмонию.

По состоянию на 3 февраля выздоровевших было 475, погибших - 361.

Утром 6 февраля погибших было 563, выздоровевших - 1198.

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