Коронавирус. Число погибших и выживших возросло: последние данные

Из-за заражения новым штаммом коронавируса во всем мире погибли 638 человек, победить недуг смогли 1553 пациентов. Об этом стало известно из сведенных специалистами Университета Джона Хопкинса данных, которые опубликованы на портале Gis and Data.
Наибольшее число смертей (618) зафиксировано в китайской провинции Хубэй – эпицентре вспышки и месте зарождения вируса. Здесь же и больше всего выздоровевших – 818.
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