Реанимация не помогла. Умер врач, предупреждавший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, один из восьми "разоблачителей", которые еще в декабре пытались предупредить других медиков о вспышке нового штамма коронавируса, скончался от коронавируса рано утром 7 февраля. Об этом сообщает Global Times.
Сообщается, что 6 февраля около 21:40 сердце Ли остановилось. Его пытались реанимировать и оказывали неотложную терапию, но в 2:58 утра медик умер.
Читайте также: Коронавирус обнаружили у новорожденного: ему 30 часов
У 34-летнего врача осталась беременная жена. За несколько дней до смерти Вэньлян говорил, что намерен вернуться к борьбе со вспышкой вируса, когда выздоровеет.
Читайте также: Коронавирус наступает: несколько слов о профилактике и лечении