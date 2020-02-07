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Реанимация не помогла. Умер врач, предупреждавший о коронавирусе

Реанимация не помогла. Умер врач, предупреждавший о коронавирусе - Фото
Ли Вэньлян (Скриншот видео Fly News From The World/Youtube)
07.02.2020, 09:58

Медик скончался сегодня утром

Китайский врач Ли Вэньлян, один из восьми "разоблачителей", которые еще в декабре пытались предупредить других медиков о вспышке нового штамма коронавируса, скончался от коронавируса рано утром 7 февраля. Об этом сообщает Global Times.

Сообщается, что 6 февраля около 21:40 сердце Ли остановилось. Его пытались реанимировать и оказывали неотложную терапию, но в 2:58 утра медик умер.

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У 34-летнего врача осталась беременная жена. За несколько дней до смерти Вэньлян говорил, что намерен вернуться к борьбе со вспышкой вируса, когда выздоровеет.

  • В декабре 2019-го Вэньлян пытался предупредить других медиков о новом коронавирусе, но местная полиция потребовала от него молчать.
  • 1 февраля у Вэньляна зафиксировали коронавирус.
  • Вечером 6 февраля Global Times сообщали, что Ли Вэньлян умер из-за спровоцированной коронавирусом болезни. Однако вскоре издание опровергло свое же сообщение, написав, что медик жив, но находится в критическом состоянии.

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