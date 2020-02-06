Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Предупреждавший о коронавирусе врач из Уханя жив - Global Times

Предупреждавший о коронавирусе врач из Уханя жив - Global Times - Фото
Ли Вэньлян (Скриншот видео Fly News From The World/Youtube)
06.02.2020, 20:35

Ли Вэньлян в настоящее время находится в критическом состоянии

Китайское издание Global Times опровергло свое же сообщение о смерти от коронавируса врача из Уханя Ли Вэньляна, который в декабре предупреждал о вспышке болезни. Об этом говорится в Twitter издания.

Там уточнили, что сердце врача перестало биться, но ему была проведена экстракорпоральная мембранная оксигенация (инвазивный экстракорпоральный метод насыщения крови кислородом при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности).

"Ли Вэньлян в настоящее время находится в критическом состоянии", - пишет издание.

Global Times утверждает, что эту информацию подтвердила Центральная больница Уханя.

Ли Вэньлян был одним из восьми человек, пытавшихся предупредить других медиков о новом коронавирусе, но местная полиция потребовала от него молчать.

Еще по теме
Напишите нам
Китай ухань коронавирус Ли Вэньлян
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 