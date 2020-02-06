Предупреждавший о коронавирусе врач из Уханя жив - Global Times

Ли Вэньлян (Скриншот видео Fly News From The World/Youtube)

Китайское издание Global Times опровергло свое же сообщение о смерти от коронавируса врача из Уханя Ли Вэньляна, который в декабре предупреждал о вспышке болезни. Об этом говорится в Twitter издания.

Там уточнили, что сердце врача перестало биться, но ему была проведена экстракорпоральная мембранная оксигенация (инвазивный экстракорпоральный метод насыщения крови кислородом при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности).

"Ли Вэньлян в настоящее время находится в критическом состоянии", - пишет издание.

Global Times утверждает, что эту информацию подтвердила Центральная больница Уханя.

Ли Вэньлян был одним из восьми человек, пытавшихся предупредить других медиков о новом коронавирусе, но местная полиция потребовала от него молчать.