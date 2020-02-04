Коронавирус 2019 года похож на вирус SARS: почему это важно

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До 79,5% генетического кода коронавируса 2019-nCoV имеет сходство с геномом SARS-CoV - коронавируса, который вызвал вспышку тяжелого острого респираторного синдрома в 2003 году. Кроме того, оба вируса перешли к человеку через цепочку животных от летучих мышей, утверждает группа ученых, опубликовавшая вчера в журнале Nature новое исследование.

По мнению вирусолога Иана Джонса из Университета Рединга в Великобритании, по сути, 2019-nCoV - это версия SARS, которая распространяется проще, но наносит меньший ущерб, и потому методы лечения с вакцинами, разработанные для SARS, должны работать и против уханьского вируса.

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Исследователи также обнаружили, что 2019-nCoV почти идентичен другим коронавирусам, которые циркулируют в популяциях китайских летучих мышей - 96% их генома совпадают.

Тем не менее, возможность использования антител к SARS для ликвидации 2019-nCoV все еще нуждается в подтверждении: пока что это всего лишь гипотеза.

О том, что антитело для SARS может нейтрализовать коронавирус-2019, писали ранее китайские ученые. С ноября 2002 года по июль 2003-го в 29 странах SARS убил 774 человека и заразил 8098.

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