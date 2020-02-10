Ученые обнаружили новый вирус: 90% его генов неизвестны науке

Вирус (иллюстрация - pixabay.com)

В искусственном озере Пампулья в бразильском городе Белу-Оризонти обнаружили ранее неизвестный науке вид вируса. Об этом говорится в исследовании группы ученых во главе с Пауло Борато из Федерального университета штата Минас-Жерайс, передает Science Alert.

Специалисты обнаружили, что более 90% генов яравируса никогда не были описаны ранее. Только шесть из 74 найденных генов имели отдаленное сходство с известными вирусными генами. Поиск по более чем 8500 общедоступным метагеномам не дал никаких подсказок о происхождении вируса.

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Специалисты предполагают, что 90% его генов – сиротские (orphan genes, ORFans), то есть встречаются только у одной группы организмов.

"Количество неизвестных белков, из которых состоит яравирус, показывает изменчивость вирусного мира, и то, какой потенциал новых вирусных геномов еще предстоит открыть", - говорят специалисты.

Сейчас ученые могут лишь строить догадки, чем на самом деле является Yaravirus. Они предполагают, что это может быть либо первый изолированный случай неизвестной группы амебного вируса, либо отдаленный вид гигантского вируса, который каким-то образом эволюционировал в уменьшенную форму.

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