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В Ухане испытали молекулярный метод борьбы с COVID-19 - работает

В Ухане испытали молекулярный метод борьбы с COVID-19 - работает - Фото
Фото: pixabay.com
14.02.2020, 06:45

Компания China National Biotec Group, подразделение фармконгломерата Sinopharm, утверждает: есть эффективный методика первичного сдерживания болезни

Переливание плазмы крови выздоравливающих атипичной пневмонии доноров позволило спасти жизни уже более десятка "критических" больных в Ухане. Об этом пишет Комитет по контролю и управлению госимуществом КНР.

По словам китайских экспертов, кровь тех, кто поборол вирус COVID-19, насыщена специфическими к нему антителами. Перед переливанием ее обрабатывают, чтобы инактивировать вирус. Спустя 12-24 ч после введения плазмы больным в их организме "значительно снижаются" показатели воспалительных процессов, процент лимфоцитов в крови растет, как и степень ее насыщения кислородом.

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"Клинические признаки и симптомы значительно улучшились. Использование этого специального бесклеточного препарата для лечения неокоронавирусной инфекции является наиболее эффективным методом, который может значительно снизить смертность критически больных пациентов", - делают вывод медики.

Китайский биоцентр и Центр крови Ухани призвали выздоравливающих сдать кровь. Эти меры, пишут они, эффективно могут помогать на первом этапе, пока не будет найдена вакцина и лекарства от болезни, которую вызывает COVID-19.

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