"Все становится хуже и хуже". Украинцы в Ухане записали видео

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Украинские власти сдвигают дату эвакуации своих граждан из китайского Уханя - центра вспышки коронавируса 2019-nCoV, где эпидемиологическая ситуация не улучшается. Некоторые находящиеся в городе украинцы записали видеообращение, которое показало Громадське.

По словам одной из украинок, с каждым днем "все становится хуже и хуже", а власти Украины говорят, что финансирования нет, самолет задерживается, нет мест в Украине и негде их поселить.

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Автор видео рассказал, что их в Ухане общежитие закрыто на карантин, а людей выпускают лишь в магазины, которые еще работают, да и то только до обеда. "В них нет многих продуктов, особенно фруктов, овощей, которые люди массово раскупают", - добавил он.

Громадяни України, яких досі не можуть евакуювати з китайського Уханя — епіцентру розповсюдження коронавірусу — розповіли про те, що уряд України постійно змінює дату вильоту і не забирає їх https://t.co/p3dKHgpSFZ — hromadske (@HromadskeUA) February 12, 2020

Ранее посольство Украины в КНР утверждало, что эвакуация состоится 11 февраля, но люди по-прежнему находятся в Китае. По словам премьера Гончарука, нужно еще несколько дней, чтобы убедиться, что эвакуация пройдет без риска занесения инфекции в Украину. Вчера в МИД сообщили о состоянии заболевших украинцев на круизном лайнере Diamond Princess.