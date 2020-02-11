Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Китай перестал вести подсчет зараженных 2019-nCoV без симптомов

Китай перестал вести подсчет зараженных 2019-nCoV без симптомов - Фото
Фото: ЕРА
11.02.2020, 13:20

Новая методика подсчета заболевших атипичной пневмонией, которую без объяснения причин решили использовать в КНР, идет вразрез с предписаниями ВОЗ

В Китае перестали считать инфицированными коронавирусом 2019-nCoV тех, у кого пока отсутствуют симптомы заболевания. Это следует из новых предписаний Национальной комиссии здравоохранения КНР, пишет Deutsche Welle.

Таким образом, без объяснения причин была изменена методика подсчета зараженных людей, что может заметно исказить статистику распространения вируса.

У вируса из Уханя инкубационный период - 2-14 дней, а заболевание, по последним данным, становится заразным до появления симптомов.

Смотрите карты: Где следить за развитием эпидемии коронавируса

Всемирная организация здравоохранения считает зараженными всех, у кого анализ дал положительный результат на патоген - независимо от симптомов.

Читайте также: Глава ВОЗ о коронавирусе: Это может быть лишь вершиной айсберга

Еще по теме
Напишите нам
заражение вирус эпидемия коронавирус 2019-nCoV
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 