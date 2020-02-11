Китай перестал вести подсчет зараженных 2019-nCoV без симптомов

Фото: ЕРА

В Китае перестали считать инфицированными коронавирусом 2019-nCoV тех, у кого пока отсутствуют симптомы заболевания. Это следует из новых предписаний Национальной комиссии здравоохранения КНР, пишет Deutsche Welle.

Таким образом, без объяснения причин была изменена методика подсчета зараженных людей, что может заметно исказить статистику распространения вируса.

У вируса из Уханя инкубационный период - 2-14 дней, а заболевание, по последним данным, становится заразным до появления симптомов.

Смотрите карты: Где следить за развитием эпидемии коронавируса

Всемирная организация здравоохранения считает зараженными всех, у кого анализ дал положительный результат на патоген - независимо от симптомов.

Читайте также: Глава ВОЗ о коронавирусе: Это может быть лишь вершиной айсберга