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Где следить за развитием эпидемии коронавируса: две онлайн-карты

Где следить за развитием эпидемии коронавируса: две онлайн-карты - Фото
Иллюстрация: pixabay.com
11.02.2020, 07:54

Отслеживать ситуацию с привязкой к карте мира удобно на двух американских ресурсах

Отслеживать ситуацию с тем, как вирус атипичной пневмонии 2019-nCoV распространяется по планете, можно на нескольких ресурсах, основные из которых – геоинформационная система от университета Джонса Хопкинса (США) и проект с использованием "искусственного интеллекта" Карта здоровья.

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Наиболее наглядный и достоверный источник визуальной информации о 2019-nCoV в мире - проект Центра системных наук и инженерии при университете Хопкинса. В нем используются данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Нажмите, чтобы попасть на сайт и открыть карту:

Карта Health Map отслеживает вспышки вируса с применением "искусственного интеллекта", который мониторит сообщения на новостных сайтах и в соцсетях, составляя по этим данным карту. Она, считают, авторы идеи из Гарвардской медшколы и Бостонской детской больницы, может быть полезна для работников здравоохранения.

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