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Коронавирус. Число зараженных резко возросло, жертв стало больше

Коронавирус. Число зараженных резко возросло, жертв стало больше - Фото
Фото: Yuan Zheng/ЕРА
13.02.2020, 07:10

Резкий скачок случаев заражения новым коронавирусом может быть связан с новым методом диагностики в Китае

За последние сутки число зараженных новым штаммом коронавируса выросло с 45 182 случаев до 60 329. Об этом на портале Gis and Data сообщает Центр системных наук и инженерии при университете Хопкинса, который использует данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Во всем мире погибли 1369, выздоровели 6017. Лишь одна смерть зафиксирована за пределами Китая.

The New York Times отмечают, что причиной резкого скачка может быть новая система диагностики вируса в Китае. Власти стали включать в список зараженных на основании лишь только сканирования легких , поскольку в больницах не хватает тестовых систем. В издании отмечают, что огромное количество больных могло быть учтено в боле ранних официальных подсчетах.

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Еще вчера вечером власти Китая говорили о динамике снижения заболеваемости, передает АР. В Минздрав КНР отмечал: во вторник было 2 015 новых случаев - это стало вторым подряд суточным снижением. Глава ВОЗ Теодор Гебрейесус говорил, что следует осторожно относиться к этим цифрам и добавил, что "вспышка все еще может идти в любом направлении".

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