Коронавирус. В МИД сообщили о состоянии заболевших украинцев

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Состояние двух украинцев, инфицированных коронавирусом 2019-nCoV на круизном лайнере Diamond Princess, в настоящее время удовлетворительное. Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, передает Укринформ.

"Состояние и мужчины, и женщины, которые сейчас находятся в больницах Токио, удовлетворительное, они находятся под постоянным наблюдением врачей. С ними поддерживается связь", - отметил Погорельцев.

По его словам, у госпитализированного мужчины внешних признаков болезни нет, а женщина чувствует себя как при обычном гриппе.

10 февраля в Минздраве сообщили LIGA.net, что, когда мужчине поставили диагноз при проверке, то "у него не было вообще никаких симптомов".

4 февраля лайнер Diamond Princess изолировали у берегов японского города из-за подозрения на заражение коронавирусом у людей, которые находятся на борту.

у берегов японского города из-за подозрения на заражение коронавирусом у людей, которые находятся на борту. 5 февраля вирус подтвердился у десяти пассажиров лайнера. По состоянию на 7 февраля количество зараженных достигло 61 человек

лайнера. По состоянию на 7 февраля количество зараженных достигло 61 человек 9 февраля вирус выявили у украинца, который находился на борту.

10 февраля н а борту заблокированного лайнера Diamond Princess в ыявили второй случай заражения новым штаммом коронавируса у украинки.

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