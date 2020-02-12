Коронавирус. В МИД сообщили о состоянии заболевших украинцев

Состояние двух украинцев, инфицированных коронавирусом 2019-nCoV на круизном лайнере Diamond Princess, в настоящее время удовлетворительное. Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, передает Укринформ.
"Состояние и мужчины, и женщины, которые сейчас находятся в больницах Токио, удовлетворительное, они находятся под постоянным наблюдением врачей. С ними поддерживается связь", - отметил Погорельцев.
По его словам, у госпитализированного мужчины внешних признаков болезни нет, а женщина чувствует себя как при обычном гриппе.
10 февраля в Минздраве сообщили LIGA.net, что, когда мужчине поставили диагноз при проверке, то "у него не было вообще никаких симптомов".
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