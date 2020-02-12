Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Коронавирус. В МИД сообщили о состоянии заболевших украинцев

Коронавирус. В МИД сообщили о состоянии заболевших украинцев - Фото
Иллюстративное фото: Tamas Soki/ЕРА
12.02.2020, 12:21

В МИД отметили, что у мужчины нет внешних признаков болезни, а женщина чувствует себя как при обычном гриппе

Состояние двух украинцев, инфицированных коронавирусом 2019-nCoV на круизном лайнере Diamond Princess, в настоящее время удовлетворительное. Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, передает Укринформ.

"Состояние и мужчины, и женщины, которые сейчас находятся в больницах Токио, удовлетворительное, они находятся под постоянным наблюдением врачей. С ними поддерживается связь", - отметил Погорельцев.

По его словам, у госпитализированного мужчины внешних признаков болезни нет, а женщина чувствует себя как при обычном гриппе.

10 февраля в Минздраве сообщили LIGA.net, что, когда мужчине поставили диагноз при проверке, то "у него не было вообще никаких симптомов".

  • 4 февраля лайнер Diamond Princess изолировали у берегов японского города из-за подозрения на заражение коронавирусом у людей, которые находятся на борту.
  • 5 февраля вирус подтвердился у десяти пассажиров лайнера. По состоянию на 7 февраля количество зараженных достигло 61 человек
  • 9 февраля вирус выявили у украинца, который находился на борту.
  • 10 февраля на борту заблокированного лайнера Diamond Princess выявили второй случай заражения новым штаммом коронавируса у украинки.

Читайте также: Коронавирус. Число погибших растет, но выздоровевших - больше

Еще по теме
Напишите нам
МИД украинцы сергей погорельцев коронавирус 2019-nCoV
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 