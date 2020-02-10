Еще один украинец заразился коронавирусом на круизном лайнере

Врачи дежурят возле круизного лайнера Diamond Princess (Фото: Franck Robichon/EPA)

На борту заблокированного у берегов Японии круизного лайнера Diamond Princess выявили второй случай заражения новым штаммом коронавируса у гражданина Украина. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

Оба украинца – члены экипажа. Их доставили в больницу столичного округа, где они пробудут в изоляции под наблюдением медиков в течение как минимум двух недель.

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По состоянию на 10 февраля, проверили на заражение 439 из почти 3700 пассажиров и членов экипажа лайнера. Зафиксировано 135 случаев заражения.

4 февраля лайнер Diamond Princess изолировали у берегов японского города из-за подозрения на заражение коронавирусом у людей, которые находятся на борту.

5 февраля вирус подтвердился у десяти пассажиров лайнера. По состоянию на 7 февраля количество зараженных достигло 61 человек

9 февраля вирус выявили у украинца, который находился на борту. Читайте также: Ученые обнаружили еще один путь передачи коронавируса 2019-nCoV

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