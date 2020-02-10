Коронавирус. Минздрав сообщил о состоянии заболевшего украинца

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По состоянию на сегодня, 10 февраля, украинец, который заразился коронавирусом 2019-nCoV на борту круизного лайнера Diamond Prince, находится в японской больнице. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Там он будет в изоляции под наблюдением не менее 14 дней.

В Минздраве уточнили LIGA.net, что, когда ему поставили диагноз при проверке, то "у него не было вообще никаких симптомов". В 15:00 в ведомстве обещают предоставить более актуальную информацию о его состоянии.

По информации NHK , инфицированному украинцу около 20 лет.

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая острой респираторной заболевания, вызванной коронавирусом не зафиксировано.

В Минздраве подчеркнули, что риски инфицирования 2019-nCoV для жителей стран Европы в настоящее время остаются низкими, несмотря на то, что было зарегистрировано несколько импортируемых случаев из семи стран ЕС.

В конце декабря 2019-го в Ухане подтвердили появление нового штамма коронавируса 2019-nCoV, который вызывает атипичную пневмонию.

9 февраля на борту круизного лайнера Diamond Princess у украинца, члена команды, выявили острую респираторную болезнь, вызванную коронавирусом 2019-nCoV.

По состоянию на 10 февраля в мире зарегистрировано 40 536 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, из них 910 летальных.

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