Коронавирус. Минздрав сообщил о состоянии заболевшего украинца

По состоянию на сегодня, 10 февраля, украинец, который заразился коронавирусом 2019-nCoV на борту круизного лайнера Diamond Prince, находится в японской больнице. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Там он будет в изоляции под наблюдением не менее 14 дней.
В Минздраве уточнили LIGA.net, что, когда ему поставили диагноз при проверке, то "у него не было вообще никаких симптомов". В 15:00 в ведомстве обещают предоставить более актуальную информацию о его состоянии.
По информации NHK , инфицированному украинцу около 20 лет.
В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая острой респираторной заболевания, вызванной коронавирусом не зафиксировано.
В Минздраве подчеркнули, что риски инфицирования 2019-nCoV для жителей стран Европы в настоящее время остаются низкими, несмотря на то, что было зарегистрировано несколько импортируемых случаев из семи стран ЕС.
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