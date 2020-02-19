Почему лайнер стал инкубатором коронавируса – объясняют ученые

Круизный лайнер Diamond Princess (Фото: Franck Robichon/EPA)

Ученые считают, что стоящий на карантине у берегов Йокогамы круизный лайнер Diamond Princess стал вторым в мире местом (после материкового Китая) по темпам распространения коронавируса COVID-19 из-за недостаточно жестких мер карантина, либо из-за особенностей строения судна. Об этом сообщает BBC News Русская служба.

Японские власти отрицают первую версию и настаивают: карантин был достаточно жестким, а люди, вероятно, успели заразиться до прибытия в Йокогаму. Пассажирам запретили на протяжении двух недель покидать каюты. Исключения делали, только если в каюте не было окна. Таких пассажиров выпускали на часовую прогулку по палубе раз в день. При этом их обязывали носить маски и держаться на расстоянии друг от друга.

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Профессор медицины из Университета Восточной Англии Пол Хантер считает, что карантин эффективнее было бы организовать на суше, поскольку там легче контролировать изолированных.

"Очень сложно проводить карантин в условиях морского судна, и я абсолютно уверен, что там были пассажиры, которые не собирались подчиняться чьим-то приказам о том, что им разрешено, а что нет", - сказал он.

Другие же ученые считают, что на распространения вируса могли повлиять и особенности конструкции судна, системы вентиляции и соединения кают, а также способ вывоза отходов.

В конце декабря 2019-го в Ухане (Китай) подтвердили появление штамма коронавируса 2019-nCoV, который вызывает пневмонию нового типа.

3 февраля лайнер Diamond Princess был изолирован в Йокогаме, поскольку коронавирус был обнаружен у 80-летнего пассажира, сошедшего в Гонконге. Заболевание было обнаружено у почти 500 человек в том числе у двух украинцев из команды экипажа лайнера.

19 февраля лайнер начали покидать первые пассажиры.

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