Почему лайнер стал инкубатором коронавируса – объясняют ученые

Ученые считают, что стоящий на карантине у берегов Йокогамы круизный лайнер Diamond Princess стал вторым в мире местом (после материкового Китая) по темпам распространения коронавируса COVID-19 из-за недостаточно жестких мер карантина, либо из-за особенностей строения судна. Об этом сообщает BBC News Русская служба.
Японские власти отрицают первую версию и настаивают: карантин был достаточно жестким, а люди, вероятно, успели заразиться до прибытия в Йокогаму. Пассажирам запретили на протяжении двух недель покидать каюты. Исключения делали, только если в каюте не было окна. Таких пассажиров выпускали на часовую прогулку по палубе раз в день. При этом их обязывали носить маски и держаться на расстоянии друг от друга.
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Профессор медицины из Университета Восточной Англии Пол Хантер считает, что карантин эффективнее было бы организовать на суше, поскольку там легче контролировать изолированных.
"Очень сложно проводить карантин в условиях морского судна, и я абсолютно уверен, что там были пассажиры, которые не собирались подчиняться чьим-то приказам о том, что им разрешено, а что нет", - сказал он.
Другие же ученые считают, что на распространения вируса могли повлиять и особенности конструкции судна, системы вентиляции и соединения кают, а также способ вывоза отходов.
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