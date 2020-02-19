Пассажиры начали покидать лайнер, попавший в карантин в Японии

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Первые пассажиры начали покидать круизный лайнер, находящийся с 3 февраля в карантине в порту Йокогама в Японии. Об этом сообщает BBC.

Сегодня лайнер Diamond Princess должны покинуть около 500 человек, чьи тесты на коронавирус COVID-19 оказались отрицательными и у которых не наблюдается никаких симптомов заболевания. Те, у кого негативные тесты, но кто находился в каютах с заболевшими, останутся в карантине еще на несколько дней.

Пассажиры спускаются с лайнера и быстро садятся в ожидающие их автобусы и такси, сообщает корреспондент BBC, находящийся в порту.

По последним данным, по меньшей мере 542 пассажира Diamond Princess заразились коронавирусом и были госпитализированы, всего на борту - около 3700 человек.

Некоторые эксперты поднимают вопросы о том, насколько эффективны были меры карантина. Профессор Кентаро Ивата, посетивший лайнер, назвал ситуацию на борту "совершенно хаотической". Он заявил, что принятые меры были "полностью неадекватны задаче контроля за инфекцией", поскольку зараженные не были четко отделены от здоровых.

Власти Японии защищают свой подход, утверждая, что большинство заболевших было инфицировано до начала карантина.

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